В Азербайджане воспитатели детских садов пройдут сертификацию

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании"".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно изменениям, воспитатели государственных дошкольных учреждений будут проходить сертификацию.

Это входит в круг обязанностей воспитателей. Таким образом, будет проверяться уровень профессионализма и профессиональная пригодность педагогов, имеющих высшее и среднее специальное образование, занимающихся педагогической деятельностью в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Педагоги, работающие в государственных дошкольных образовательных учреждениях, будут проходить сертификацию один раз в 5 (пять) лет. Порядок сертификации будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Лицам, прошедшим сертификацию, будет предоставлено право заниматься педагогической деятельностью в государственных дошкольных образовательных учреждениях в течение 5 (пяти) лет. Однако участие в сертификации лиц в возрасте 60 лет и старше в государственных дошкольных учреждениях будет добровольным. Те, кто принят на работу впервые, не будут проходить сертификацию в течение 3 лет.

Сертификацию не будут проходить беременные женщины, женщины, находящиеся в социальном отпуске до достижения ребенком трех лет и работающие на соответствующей должности (профессии) менее 1 (одного) года после окончания этого отпуска (мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка), и лица, прошедшие сертификацию не менее трех раз.

Лица, не участвующие в сертификации по уважительным причинам или не прошедшие сертификацию, имеют право на участие в повторной сертификации с сохранением места работы в течение 1 (одного) года. Лица, не участвующие в повторной сертификации, считаются не прошедшими сертификацию.

В связи с этим были внесены соответствующие изменения и в закон "О дошкольном образовании". Согласно закону "О дошкольном образовании", работники учреждений дошкольного образования проходят аттестацию в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики. Согласно изменениям, за исключением работников, прошедших сертификацию, работники учреждений дошкольного образования проходят аттестацию в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики.