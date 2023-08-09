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Победивший армянского спортсмена Чингиз Аллязов вернулся на родину (ФОТО)

Общество Материалы 9 августа 2023 17:53 (UTC +04:00)
Победивший армянского спортсмена Чингиз Аллязов вернулся на родину (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Представляющий Азербайджан и Беларусь победитель мирового гран-при "ONE Championship" по кикбоксингу, абсолютный чемпион в легком весе, одержавший очередную победу в "One Fight Night 13" Чингиз Аллязов вернулся на родину.

Как сообщает в среду Trend, спортсмена встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев представители спортивной общественности, болельщики и представители СМИ.

Тридцатилетний боец одержал победу над армянином Маратом Григоряном на турнире в столице Таиланда, Бангкоке. Аллязов был объявлен победителем по итогам 5-раундного боя.

Отметим, что Чингиз Аллязов в январе 2023 года стал чемпионом по версии самой известной в мире организации по кикбоксингу "One Championship". В рамках турнира ONE Fight Night-6 он одержал победу над бывшим чемпионом в полутяжелом весе, тайским бойцом Супербоном Сингхом.

Победивший армянского спортсмена Чингиз Аллязов вернулся на родину (ФОТО)
Победивший армянского спортсмена Чингиз Аллязов вернулся на родину (ФОТО)
Победивший армянского спортсмена Чингиз Аллязов вернулся на родину (ФОТО)
Победивший армянского спортсмена Чингиз Аллязов вернулся на родину (ФОТО)
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