Победивший армянского спортсмена Чингиз Аллязов вернулся на родину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представляющий Азербайджан и Беларусь победитель мирового гран-при "ONE Championship" по кикбоксингу, абсолютный чемпион в легком весе, одержавший очередную победу в "One Fight Night 13" Чингиз Аллязов вернулся на родину.

Как сообщает в среду Trend, спортсмена встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев представители спортивной общественности, болельщики и представители СМИ.

Тридцатилетний боец одержал победу над армянином Маратом Григоряном на турнире в столице Таиланда, Бангкоке. Аллязов был объявлен победителем по итогам 5-раундного боя.

Отметим, что Чингиз Аллязов в январе 2023 года стал чемпионом по версии самой известной в мире организации по кикбоксингу "One Championship". В рамках турнира ONE Fight Night-6 он одержал победу над бывшим чемпионом в полутяжелом весе, тайским бойцом Супербоном Сингхом.