Азербайджан - великая шахматная держава со своими традициями - украинский гроссмейстер Василий Иванчук

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – это великая шахматная держава со своими традициями.

Об этом в кулуарах Кубка мира по шахматам в Баку сказал Trend в субботу участник турнира, украинский гроссмейстер Василий Иванчук.

Украинский шахматист отметил, что ранее несколько раз приезжал в Баку, а впечатления от организации текущего Кубка мира в Баку у него отличные.

"В Азербайджане много сильных шахматистов, и важно, что подрастают молодые игроки, есть смена. Без всякого преувеличения можно сказать, что Азербайджан – великая шахматная держава со своими традициями. Конечно, Азербайджан – шахматная страна, Баку – шахматный город", - отметил он.

Говоря о тай-брейке четвертого раунда, Василий Иванчук подчеркнул, что это была тяжелая игра.

"В быстрых шахматах бывает по-разному, иногда получается хорошо, иногда... Если объективно, то, наверное, все-таки качество игры было не на самом высоком уровне, но я старался", - добавил шахматист.

На вопрос о том, как он восстанавливается после партий, Василий Иванчук отметил, что ему помогают прогулки и сон.

Отметим, что в стартовавшем 12 августа пятом раунде Кубка мира по шахматам (1/8 финала среди мужчин) соперником Василия Иванчука является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.