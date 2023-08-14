Приостанавливается деятельность ООО "Volt Азербайджан" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Принято решение о повторном применении ограничительного решения о приостановлении деятельности ООО "Volt Азербайджан".

Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно информации, агентство продолжает мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав потребителей. Так, в рамках плановой проверки, проведенной на предприятии по доставке (перевозке) пищевых продуктов, принадлежащем ООО "Volt Азербайджан", были выявлены факты нарушения ряда требований технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

"Установлено, что предприятие работает в нарушение закона Азербайджанской Республики ”О безопасности пищевых продуктов”, без регистрации безопасности пищевых продуктов, при доставке пищевых продуктов потребителям не соблюдаются горячая и холодовая цепи, продукты перевозятся с нарушением температурного режима и правил товарного соседства. На этих транспортных средствах не проводятся дезинфекционные работы, лица, участвующие в доставке пищевых продуктов, не проходят медицинское освидетельствование. В связи с выявленными недостатками принято решение о приостановлении деятельности по доставке продуктов питания вышеупомянутым предприятием, применении ограничительных мер в отношении лиц, не прошедших первичное и периодическое медицинское освидетельствование.

В то же время в отношении ответственного лица ООО были приняты соответствующие меры, проведена внеплановая проверка ООО "Volt Азербайджан" в связи с проверкой состояния исполнения принятого решения. В ходе проверки было установлено, что компания не устранила недостатки, а также, несмотря на принятое решение о приостановке деятельности, продолжает свою деятельность. В связи с этим, в соответствии с требованиями законодательства, было принято решение о повторном применении ограничительного решения о приостановлении деятельности данного предприятия. В то же время, в связи с невыполнением требований, в отношении ответственного лица ООО были приняты соответствующие меры.

Исходя из этого, Агентство в целях защиты жизни и здоровья людей, прав потребителей еще раз призвала руководителей предприятий общественного питания обеспечить транспортировку и доставку продуктов питания потребителям только субъектами питания, имеющими зарегистрированное и обеспеченное температурным режимом оборудование (транспортные средства), а также осуществление данной деятельности лицами, контактирующими с пищевыми продуктами, прошедшими медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении.