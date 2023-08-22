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Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин" (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 22 августа 2023 10:38 (UTC +04:00)
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Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин" (ФОТО/ВИДЕО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В очередной раз азербайджанской стороной был обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП "Лачин".

Как сообщает во вторник Trend, сегодня около 30 человек армянского происхождения на 9 автомобилях, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК), беспрепятственно проследовали через ППП "Лачин" из Ханкенди в направлении Горусского района Армении.

Кроме того, ожидается, что сегодня более 60 человек армянского происхождения покинут Карабах и отправятся в Армению.

Таким образом, в течение дня через ППП "Лачин" пройдет в общей сложности до 100 лиц армянского происхождения.

Отметим, что это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении гражданских жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачин" и служит очередным доказательством того, что утверждения Армении о блокаде со стороны Азербайджана Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин" (ФОТО/ВИДЕО)
Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин" (ФОТО/ВИДЕО)
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