Сегодня определится победитель Кубка мира по шахматам в Баку

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку 24 августа начался тай-брейк финала, а также матча за третье место в мужской секции, сообщает в четверг Trend.

В финале играют Магнус Карлсен (Норвегия) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Две классические партии финала шахматисты сыграли вничью. Победитель Кубка мира будет определен по итогам тай-брейка.

В матче за третье место играют Ниджат Абасов (Азербайджан) и Фабиано Каруана (США). Первую партию матча выиграл азербайджанский шахматист, вторая партия завершилась победой Каруаны. Так как по итогам двух классических партий не был выявлен победитель матча за третье место, он определится по итогам тай-брейка.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций. Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.