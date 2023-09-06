Словацкая делегация посетила Джыдыр дюзю в Шуше

БАКУ /Trend/ - Визит делегации во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом в Шушу завершился 6 сентября посещением Джыдыр дюзю.

Как сообщает Trend, словацкая делегация была проинформирована о Джыдыр дюзю.

Было отмечено, что героические воины Азербайджана, проявив беспримерное мужество, поднялись сюда по отвесным скалам и ценой своих жизней и крови освободили Шушу от армянской оккупации. Сегодня Джыдыр дюзю, как и до оккупации, является местом проведения грандиозных мероприятий. Членам делегации рассказали, что на Джыдыр дюзю издревле проводились конные состязания, соревнования по игре човган, праздники, посвященные Новрузу, и другие народные празднества. Джыдыр дюзю всегда была любимым местом отдыха шушинцев и гостей города. После грандиозной Победы Азербайджана в 44-дневной войне Шуша распоряжением главы азербайджанского государства от 7 мая 2021 года была объявлена культурной столицей страны. Этим же распоряжением было возобновлено проведение здесь Дней поэзии Вагифа и фестиваля "Харыбюльбюль".

Отметим, что это второй визит председателя Национального совета Словакии Бориса Коллара в Шушу. Предыдущий визит состоялся 11 июня прошлого года.