Назначен новый директор Сабирабадской центральной больницы

БАКУ /Trend/ - Назначен новый директор Сабирабадской центральной районной больницы.

Как сообщили Trend во вторник в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), по представлению исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова в Центральную больницу Сабирабадского района назначен новый директор. Им стал доктор философии по медицине Гасан Гусейнов.

Заместитель исполнительного директора TƏBIB Анар Исрафилов представил Гасана Гусейнова коллективу.

Отметим, что Г.Гусейнов в 1986 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт, в 1990-1992 годах учился в клинической ординатуре Ярославского государственного медицинского института.

Работал анестезиологом-реаниматологом в Нахчыванской республиканской больнице, Научном хирургическом центре имени академика М.Топчубашева, главным врачом в Центральном таможенном госпитале, директором Бардинского лечебно-диагностического центра, Сумгайытской городской больницы № 1. До нынешнего назначения являлся директором Агджабединской центральной районной больницы.