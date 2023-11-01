В Азербайджане утвержден перечень документов для желающих стать частным судебным экспертом

БАКУ/Trend/ – Утвержден перечень международно признанных документов, подтверждающих наличие у лица, желающего заниматься деятельностью в качестве частного судебного эксперта, специальных знаний.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Согласно постановлению, международно признанными документами, подтверждающими, наличие у лица, желающего заниматься деятельностью в качестве частного судебного эксперта, специальных знаний, являются:

- сертификаты или другие документы, выданные Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA-Association of Chartered Certified Accountants) ;

- сертификат, выданный Американским институтом сертифицированных государственных бухгалтеров (Aicpa-American Institute of Certified Public Accountants;

- европейский сертификат по психологии (Europsy - European Certificate in Psychology), выданный Европейской федерацией ассоциаций психологов (Efpa-European Federation of psychologists Associations);

- сертификат дипломированного финансового аналитика (CFA-Chartered Financial Analyst), выданный Институтом CFA;

- сертификаты или другие документы, выданные Ассоциацией экспертов по огнестрельному оружию и инструментам (Afte-Association of Firearm and Toolmark Examiners);

- сертификаты или другие документы, выданные Ассоциацией специалистов в области электроники (ETA-Electronics Technicians Association);

- сертификат высококвалифицированного специалиста в области системной инженерии (ESEP - Expert Systems Engineering Professional), выданный Международным советом по системной инженерии (incose - International Council on system Engineering);

- сертификаты или другие документы, выданные Международной ассоциацией по идентификации (IAI-International Association for Identification);

- сертификаты или иные документы, подтверждающие завершение обучения, охватывающего полную программу по специальности "Судебная экспертиза", проводимого в соответствии с международными договорами, ратифицированными Азербайджанской Республикой о судебно-экспертной деятельности и сотрудничестве в области криминалистики.

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