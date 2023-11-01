Частные компании не участвуют в обучении персонала, но им достаются лучшие кадры - ректор БГУ

БАКУ/Trend/ – Частные компании не принимают непосредственного участия в обучении персонала и не выделяют финансирования. Лучшие же из готовых кадров достаются именно им. Это хорошо. Но было бы еще лучше, если бы частный сектор участвовал в процессе обучения персонала, и вносил свой вклад.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев на Форуме развития образования в Баку.

"Для повышения качества подготовки кадров должны прийти новые специальности и специализации, а их внедрение должно быть гибким.

Практика смены специальности и получения дополнительного образования доступна на уровне бакалавриата, но не на уровне магистратуры.

С другой стороны, для студентов высших учебных заведений прохождение практики носит формальный характер. Студенту, проходящему стажировку, не оказывается должного внимания в отрасли. Об этом нужно задуматься.Следует ли отправлять стажеров выборочно или их следует отправлять всех сразу? Потому что стажировка играет очень важную роль в обучении персонала", - сказал он.

Отметим, что при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, а также Фонда развития образования в Баку проводится Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В форуме, который состоит из панелей "Создание инновационной экосистемы", "Партнерство университетов и промышленности", "Образование для будущего" принимают участие профессиональные модераторы и спикеры.

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