Названы банки, в которых будут выплачиваться компенсации вкладчикам «Муганбанка»

БАКУ /Trend/ - Решением Бакинского апелляционного суда № 2-3(103)-54/2023 от 24 октября 2023 года ОАО "Муганбанк" признано банкротом, а Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором банка. В соответствии с законом Азербайджанской Республики «О страховании вкладов» днем ​​наступления страхового случая в ОАО "Муганбанк" было определено 24 ноября 2023 года.

Как сообщили Trend в Фонде страхования вкладов, с 27 ноября компенсационные выплаты будут осуществляться через ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" и ОАО "Kapital Bank". Согласно статье 28.3 закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов», Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение одного года со дня первой публикации уведомления о выплате компенсации.

Застрахованные вкладчики могут получить выписки по своим сберегательным счетам в головном офисе находящегося в процессе ликвидации ОАО "Муганбанк" по адресу: Баку, Наримановский район, ул. Ахмеда Раджабли, 21Б. В соответствии с порядком выплаты компенсаций необходимо представить депозитный договор, депозитную книгу или иные документы, подтверждающие внесение вклада в соответствии с законодательством, и их копию, а также документ, удостоверяющий личность вкладчика, при обращении в любые филиалы и отделения ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" и ОАО "Kapital Bank". При обращении представителя вкладчика за компенсацией ему необходимо предоставить нотариально удостоверенную доверенность вместе с указанными документами.

Застрахованные вкладчики с 27 ноября смогут получить бланки заявлений в филиалах и отделениях ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" и ОАО "Kapital Bank", а также на сайте Фонда страхования вкладов www.adif.gov.az. Компенсацию будут выплачивать все филиалы и отделения ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" и ОАО "Kapital Bank".

Отметим, что вклады будут возмещены в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О страховании вкладов». При этом сумма возмещения будет в размере 100 процентов застрахованного вклада, но не превышающего 100 (сто) тысяч манатов, а размер возмещения денежных средств на банковских счетах, открытых физическими лицами в связи с предпринимательской деятельностью, не будет превышать 20 (двадцать) тысяч манатов.

Подробную информацию о порядке выплаты компенсации можно найти на сайте Фонда страхования вкладов.