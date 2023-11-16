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В Азербайджане предложено предоставлять квартиры вне очереди определенной категории лиц

Общество Материалы 16 ноября 2023 16:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено предоставлять квартиры вне очереди определенной категории лиц

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено предоставлять однокомнатные квартиры во внеочередном порядке лицам, потерявшим обоих родителей, не имеющих родственников и которым негде жить.

Как сообщает в четверг Trend, с данным предложением выступил депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Депутат отметил, что таких людей в стране очень мало.

"Молодой человек по имени Руфат Мехтиев - ветеран войны и у него никого нет. Мне бы очень хотелось, чтобы он тоже попал в этот список", - добавил И.Мамедов.

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