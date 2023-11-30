Внесена ясность в вопрос о возможности закрытия школ в Азербайджане из-за кори

БАКУ /Trend/ - Мы наблюдаем распространение вируса кори в школах.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что число зараженных вирусом кори невелико.

"Из школ поступают обращения. Администрация школ, учителя не могут ставить диагноз. Если есть какие-либо симптомы, важно пройти обследование в медицинском пункте. Неосновательно заявляется о вирусе кори в некоторых школах с серьезными цифрами. В ближайшие дни мы предпримем совместные шаги с министерством здравоохранения.

В данном вопросе важна вакцинация. Без вакцинации заражение может распространиться. Родители несут ответственность, если не вакцинируют своих детей. Каждая вакцина рассчитана на определенный возраст", - добавил министр.

По словам министра, закрытие школ не планируется.

"В ближайшие дни, в соответствии с результатами анализов, в случае обнаружения опасных очагов мы сможем определить, какой класс или школа будут переведены на дистанционное обучение (в течение одной или двух недель)", - подчеркнул министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. В брифинге принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, директор Государственного агентства по общему образованию Эшги Багиров, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов.

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