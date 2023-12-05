В Азербайджане упрощается процесс регистрации лекарств

БАКУ /Trend/ - Утверждение сегодня Тарифным советом Азербайджана тарифов на услуги упрощенной экспертизы лекарственных средств в первую очередь окажет существенное влияние с точки зрения ввоза в страну качественных лекарств.

Об этом сказал во вторник Trend эксперт-экономист Эйюб Керимли.

"В результате усиления естественной конкуренции произойдут определенные изменения. В конечном итоге это обеспечит наличие широкого ассортимента качественных лекарственных препаратов, а также доступ к покупке лекарств по приемлемой цене", - сказал он.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Тарифного совета были утверждены тарифы на услуги экспертизы, связанные с государственной регистрацией лекарственных средств и лекарственных веществ, в том числе упрощенную экспертизу для признания зарубежной регистрации. Тарифы на упрощенную экспертизу были снижены на уровне до 30% по сравнению с существующими тарифами. А тарифы на обычную экспертизу утверждены на уровне на 20% выше существующих тарифов. Более низкие тарифы на упрощенную экспертизу создадут условия для улучшения поставок лекарств, что сделает регистрацию, перерегистрацию и импорт этих лекарств более эффективными. Это будет стимулировать фармацевтические компании импортировать в страну высококачественные лекарства.

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