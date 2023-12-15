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В Баку стартовал XVI съезд учителей Азербайджана

Общество Материалы 15 декабря 2023 10:24 (UTC +04:00)
В Баку стартовал XVI съезд учителей Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал XVI съезд учителей Азербайджана, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии принимают участие министр науки и образования Азербайдана Эмин Амруллаев, официальные лица Администрации Президента Азербайджанской Республики, а также главы других министерств, их заместители, депутаты, сотни учителей и другие гости.

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