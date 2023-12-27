В Ичеришехер открылась выставка "Гурама Арт" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 декабря в Ичеришехер, в Бакинском Доме фотографии, в рамках II Национального фестиваля Гурамы открылась выставка "Гурама Арт". На выставке представлены работы 17 художников, отражающие тему интеграции национальной гурамы и вышивального искусства в современное искусство.

Как сообщает в среду Trend, гурама - национальный вид вышивки, с интересом воспринимается во всем мире как творческое произведение мозаичного типа, вдохновленное природой, характеризующее человеческий дух и основанное на красочных формах.

Произведения искусства, представленные на выставке "Гурама Арт", созданы с помощью современной живописи, скульптуры, миниатюры, каллиграфии, компьютерной графики и цифровых технологий.

На выставке представлены произведения Вугара Али, Мехрибан Шамсаддинской, Вюсали Агаразыевой, Мамеда Рашидова, Орхана Гараева, Перинисы Аскеровой, Айтен Абдуллаевой, Гюнель Равиловой, Рены Тагиевой, Эльчина Яхъязаде, Джейхуна Джошкун, Гюля Бектамирова, Садат Бакировой, Шалали Саламзаде, Агамали Алиева, Тамиры Ибрагимовой и Наргиз Аскеровой.

Выставка, организованная Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", продлится до 9 января в Бакинском доме фотографии.

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