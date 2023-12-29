2023 год стал знаменательным и насыщенным победами для Федерации борьбы Азербайджана - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2023 год стал знаменательным и насыщенным победами для Федерации борьбы Азербайджана и борцовского сообщества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В этом году наша сборная по греко-римской борьбе впервые в истории завоевала титул чемпиона мира. Наши борцы вольного стиля, греко-римского стиля и женщины-борцы завоевали две золотые медали на чемпионате мира и пять на чемпионате Европы. Сегодня вместе с начальником Государственной пограничной службы, генерал-полковником Эльчином Гулиевым и заместителем министра молодежи и спорта Марианой Василевой мы встретились со спортсменами, добившимися высоких результатов на чемпионатах Европы и мира по борьбе в 2023 году, а также на 36-м чемпионате мира среди военнослужащих, который прошел в Баку. Еще раз поздравляем наших борцов и тренеров, желаем им успехов в предстоящих соревнованиях", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!