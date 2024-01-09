Врач "Yeni Klinika" о состоянии здоровья эвакуированных из Перинатального центра

БАКУ /Trend/ - Из Республиканского перинатального центра в "Yeni Klinika" были эвакуированы 5 беременных, 9 рожениц и 16 новорожденных.

Об этом сообщил Trend заведующий педиатрическим отделением "Yeni Klinika" Акбар Гулиев.

Он отметил, что персонал клиники был мобилизован для приема эвакуированных из Перинатального центра.

"Состояние их здоровья нормальное. Налажена скоординированная деятельность совместно с их врачами в Перинатальном центре", - добавил Гулиев.

Отметим, что минувшей ночью произошел пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. Три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом в результате пожара. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии для новорожденных Перинатального центра были обнаружены тела четырех младенцев.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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