В связи со снегопадом в Баку пострадали 22 человека - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погодных условий в Азербайджане Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи перешел на усиленный режим работы.

Как сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), были приведены в готовность и отправлены санитарные автомобили (марки «Mitsubishi Pajero», «УАЗ», «Mercedes Vito», «Volkswagen») для обслуживания в труднопроходимых районах.

В тоже время техническое состояние остальных санитарных автомобилей адаптировано для обслуживания в сложных погодных условиях.

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи с травмами, полученными в результате снежных погодных условий, обратились 22 человека. Они были госпитализированы с различными телесными повреждениями, в частности в травмами конечностей.