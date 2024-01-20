В Азербайджане похолодает, ожидаются осадки

БАКУ /Trend/ - После нескольких дней умеренной погоды с вечера 21 января до утра 24 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, временами – до 23-28 метров в секунду. Ночью и утром 22 января в некоторых частях полуострова скорость ветра будет достигать 30 метров в секунду.

Как передает в субботу Trend, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова сообщила, что с 23 января до полудня 24 января будут идти кратковременные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Температура воздуха постепенно снизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

«Двадцать второго января, начиная с северных и западных районов Азербайджана ожидается изменение погодных условий, до вечера 24-го числа прогнозируются переменные дожди, местами – мокрый снег и снег», - сказала она.

По словам Мамедовой, осадки могут приобрести интенсивный характер в Нахчыванской Автономной Республике, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Лянкяран-Астаринском, Центрально-Аранском районах.

Западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а в горных и предгорных районах местами будет достигать 23-28 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

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