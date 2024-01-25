БАКУ /Trend/ - С 2020 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проводятся регулярные реконструкции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии "2023-отчет", проходящем по инициативе ООО "Азерпочт", заявил временно исполняющий обязанности председателя правления ООО Иси Мустафаев.

Он сказал, что в 2020 году было создано почтовое отделение в Гадруте, а затем в Джоджуг Марджанлы.

"В 2022 году в селе Агалы Зангиланского района обеспечена организация почтовых услуг. В настоящее время продолжаются работы по созданию почтового филиала в Ханкенди, определению административных зданий для организации почтовых услуг в городах Шуша, Лачин, Ходжавенд и Аскеран",- добавил И.Мустафаев.

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