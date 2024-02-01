МВД Азербайджана о подростке, совершившем неэтичные действия против граждан (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 09:43)

БАКУ /Trend/ - А.Д., чьи кадры распространены в социальных сетях, в связи с психологическими проблемами со здоровьем находится на принудительном лечении в соответствующей психиатрической больнице.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Нурлан Алиев сообщил в четверг Trend, что повторное распространение и тиражирование изображений, связанных с подростком, вызывает недоумение.

"Принимая во внимание сказанное, доводим до сведения, что в отношении него выполняются все меры, установленные законом", - подчеркнул он.

Отметим, что А.Д. приходится внуком государственного и политического деятеля Азербайджана Афияддина Джалилова.

Напомним, что видео, на которых вышеуказанный подросток беспокоит людей, распространились в социальных сетях. В МВД сообщили, что изучаются кадры, связанные с действиями этого лица.

Несмотря на то, что в отношении подростка соответствующие меры были приняты и ранее, он продолжает неэтичные действия.

Также было отмечено, что несовершеннолетнего А.Д. пригласили в отделение полиции вместе с родителем и провели разбирательство.

"В сопровождении родителя он был направлен в больницу с учетом состояния его здоровья", - сказал сотрудник пресс-службы МВД.

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