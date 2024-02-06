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Азербайджанские сейсмологи проведут повторные исследования в районе землетрясения в Турции

Общество Материалы 6 февраля 2024 19:29 (UTC +04:00)
Азербайджанские сейсмологи проведут повторные исследования в районе землетрясения в Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские сейсмологи проведут повторные исследования в районе землетрясения в Турции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли на онлайн-заседании.

Он также рассказал о гравиметрических, магнитометрических, инженерно-сейсмических и макросейсмических исследованиях, проведенных совместно с сотрудниками Центра в апреле 2023 года в городе Кахраманмараш и поселке Пазарджик, где находился эпицентр разрушительного землетрясения в братской Турции.

Гурбан Йетирмишли отметил, что будет исследована структура глубинных разломов на этих территориях, проведена оценка сейсмичности.

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