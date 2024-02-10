В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт всемирно известного Стива Баракатта (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 10 февраля в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Стива Баракатта в рамках мирового турне "Неореализм".

Как сообщает Trend, его концерт состоял из двух частей. В программу вошли композиции из последнего альбома Баракатта, а также полюбившиеся произведения прошлых лет.

Музыкант, композитор и продюсер Стив Баракатт, родившийся в 1973 году в канадском городе Квебек в ливанской семье, исполняет как классическую музыку, так и джаз.

Стив Баракатт не только музыкант, но и Посол доброй воли Детского фонда ООН - UNICEF.

Музыкант является автором гимна UNICEF «Laylay». Одним из примечательных моментов является то, что этот гимн также озвучивался в космосе, и для гимна был снят видеоклип о правах ребенка. Эту же песню музыкант исполнил и на бакинском концерте.

Во время концерта С.Баракатт поделился со зрителями своими впечатлениями, сказал, что впервые находится в Азербайджане, и рад исполнить перед поклонниками полюбившиеся произведения.

Отмеченный различными наградами композитор, пианист, музыкальный продюсер и креативный директор Стив Баракатт сотрудничал в сотнях проектов по всему миру с известными деятелями искусства, звукозаписывающими компаниями, организациями и ведущими оркестрами мира. В 2020 году был удостоен премьер-министром Квебека звания кавалера национального ордена Квебека.