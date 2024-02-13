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В ответ на провокацию ВС Армении ГПС Азербайджана провела операцию "Возмездие" - уничтожен боевой пост

Общество Материалы 13 февраля 2024 10:07 (UTC +04:00)
В ответ на провокацию ВС Армении ГПС Азербайджана провела операцию "Возмездие" - уничтожен боевой пост

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ГПС Азербайджана.

Согласно информации, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста.

На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами.

Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

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