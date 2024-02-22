Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире в Румынии

БАКУ /Trend/ - Члены сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике примут участие в 23-ем международном турнире Irina Deleanu Cup в Румынии, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях Азербайджан представят Илона Зейналова, Медина Демирова, выступающие во взрослой возрастной категории, а также юниорки Назрин Абдуллаева, Аян Садыгова и София Мамедова.

Международный турнир Irina Deleanu Cup пройдет 23-25 февраля в городе Плоешти.

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