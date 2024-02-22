Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Ходжалы обнаружено строение, где армяне пытали пленных азербайджанцев (ВИДЕО)

Общество Материалы 22 февраля 2024 17:48 (UTC +04:00)
В Ходжалы обнаружено строение, где армяне пытали пленных азербайджанцев (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2-3 км от села Малыбейли в Ходжалы обнаружено строение, где содержались и подвергались пыткам пленные азербайджанцы.

Как сообщает в четверг Trend, репортаж об этом показан в эфире Азербайджанского государственного телевидения (AzTV).

В сюжете сообщается, что в подсобном помещении строения, которое когда-то использовалось в качестве мельницы, содержались и подвергались пыткам азербайджанцы, взятые в плен во время Первой Карабахской войны.

Представляем вниманию читателей этот видеосюжет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости