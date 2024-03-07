Вынесен приговор азербайджанскому блогеру "Nikosayağı" по делу о смертельном ДТП (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по уголовному делу в связи с ДТП, совершенным блогером Ниджатом Шакирли, известным как "Nikosayağı".

Как сообщает в четверг Trend, на заседании под председательством судьи Самира Алиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям адвокаты Шакирли выступили в защиту подсудимого.

Согласно процессуальному правилу, обвиняемому было дано последнее слово, затем был оглашен приговор.

Согласно приговору, Ниджат Шакирли был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении участкового типа.

Отметим, что 15 августа 2023 блогер Ниджат Шакирли, известный в социальных сетях как "Nikosayağı", совершил тяжелое ДТП. Инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева, где автомобиль марки Porsche, управляемый Шакирли, врезался в грузовик. В результате аварии погиб один человек, а блогер с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. "Nikosayağı" было предъявлено обвинение по статье 263-1.3 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права на управление транспортными средствами, те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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