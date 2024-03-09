Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Только 11 процентов членов Европарламента являются мусульманами - Брахим Лайтосс

Общество Материалы 9 марта 2024 11:41 (UTC +04:00)
Только 11 процентов членов Европарламента являются мусульманами - Брахим Лайтосс

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Только 11 процентов членов Европарламента являются мусульманами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил генеральный директор Европейской академии развития и исследований Брахим Лайтосс во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Мы являемся частью Европы, этого нельзя отрицать. Являясь гражданами европейских стран, у мусульман также есть свои обязанности. Только 11 процентов членов Европарламента являются мусульманами. Если мы хотим изменить политику, мусульмане должны быть более вовлечены в нее. Исламофобия серьезно влияет на их жизнь.

Мы должны тесно сотрудничать со всеми европейскими институтами. Диалог возможен только таким образом", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости