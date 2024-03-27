Yelo Bank навестил семьи шехидов в Ходжавенде (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank, верный своей стратегии корпоративной социальной ответственности, накануне праздника Новруз посетил семьи шехидов, проживающих в Ходжавенде. В рамках сотрудничества с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, банк обеспечил семьи праздничными подарками.

Представители Yelo Bank, участвовавшие в этой благородной акции, выразили всем искренние поздравления и пожелания. Они подчеркнули, что чтить память о героях, павших за территориальную целостность нашей страны, является священным долгом каждого азербайджанца. Инициатива Yelo Bank была тепло принята жителями Ходжавенда, которые выразили благодарность за такую поддержку.

Yelo Bank гордится возможностью поддерживать семьи наших героев и подтверждает свою приверженность продолжению подобных социально значимых инициатив в будущем.

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