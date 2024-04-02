На освобожденных территориях Азербайджана обеспечены работой 1500 человек - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 1500 граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, обеспечены постоянной работой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в прямом эфире телеканала DOST TV заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в целом была проведена активная работа с 2500 гражданами, вернувшимися на освобожденные территории.

"Занятость наших возвращающихся граждан должна быть обеспечена. В течение текущего года на свои земли вернутся более 20 тысяч граждан. Вот почему нам предстоит большая работа. У многих из них нет квалификации. По этой причине мы разработали программы профессиональной подготовки. Ежегодно не менее 3000 граждан будут получать квалификацию и профессию посредством профессионального обучения", - добавил он.

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