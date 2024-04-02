В период после 44-дневной войны жертвами мин стали 350 человек - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мины, установленные армянской стороной в период оккупации азербайджанских земель, унесли в послевоенный период жизни 350 человек.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в соцсети "Х".

"Сегодня жертвами разрыва мин стали еще 4 человека. Отказ армянской стороны предоставить точные карты заминированных территорий чинит препятствия проведению масштабных ремонтно-восстановительных работ на азербайджанских территориях, возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, а также подрывает миротворческие усилия в регионе. Международное сообщество должно объединить усилия для устранения угрозы, создаваемой минами в Азербайджане", - говорится в сообщении МИД.

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