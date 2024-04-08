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С 6 по 7 апреля в Азербайджане задержаны 79 подозреваемых в совершении преступлений - МВД

Общество Материалы 8 апреля 2024 10:29 (UTC +04:00)
С 6 по 7 апреля в Азербайджане задержаны 79 подозреваемых в совершении преступлений - МВД

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана, было обеспечено раскрытие 79 преступлений, зарегистрированных на территории страны в период с 6 по 7 апреля, в также 6 нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 62 человека, находившихся в розыске (в том числе 54 человека в качестве должников).

"Выявлено 53 факта, связанных с наркотиками, и 11 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 79 человек", - говорится в информации ведомства.

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