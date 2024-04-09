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Названо количество претендентов на участие в конкурсе "Yüksəliş"

Общество Материалы 9 апреля 2024 12:30 (UTC +04:00)
Названо количество претендентов на участие в конкурсе "Yüksəliş"

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Число претендентов на участие в конкурсе "Yüksəliş" продолжает расти с каждым годом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики, руководитель рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев.

Он отметил, что на I конкурс "Yüksəliş" подали заявки 11 760 человек, на ll - 12 299 человек, а на Ill-13 474 человека.

Замминистра подчеркнул, что на IV конкурс, который проводится в настоящее время, подали заявки 15 877 человек.

По его словам, возраст конкурсантов варьируется от 21 до 51 года.

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