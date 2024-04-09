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Выплачены пенсии за апрель по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району

Общество Материалы 9 апреля 2024 13:41 (UTC +04:00)
Выплачены пенсии за апрель по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня были выплачены апрельские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии этого месяца по другим регионам Азербайджана, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

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