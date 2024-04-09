БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Баку пройдет Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, такое решение приняла Европейская конфедерация бадминтона (ЕКБ).

Было высоко оценено проведение Баку Конгресса ЕКБ на высоком уровне в 2023 году, при этом особо было подчеркнуто, что столица Азербайджана уже играет важную роль в европейской семье бадминтона. Также было отмечено, что в столице на высоком уровне был организован один из этапов отборочного этапа континентального первенства среди мужских и женских сборных.

Президент Европейской конфедерации бадминтона Свен Серр заявил, что сотрудничество с Федерацией бадминтона Азербайджана очень продуктивно: "Мы с нетерпением ждем возможности снова вернуться в Баку".

Проведение континентального чемпионата со стороны Федерации бадминтона Азербайджана принял генеральный секретарь Рамиль Гаджиев.

Отметим, что Эди Рески Двичайо, Кейша Фатима Захра и Эра Мафтуха представляют нашу страну под руководством главного тренера Мортезы Валидарви на проходящем сейчас чемпионате Европы.

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