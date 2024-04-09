Никто не хочет играть в Суперлиге - Александер Чеферин

БАКУ /Trend/ - Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался об идее Суперлиги.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, он заявил, что этот проект уничтожен.

Чеферин отметил, что никто не хочет играть в Суперлиге.

«Всё кончено. Они ещё пытаются немного удовлетворить своё эго, но из этого всё равно ничего не выйдет. Французскую и немецкую лиги действительно нельзя назвать сильными, там доминируют «ПСЖ» и «Бавария». В Италии больше конкуренции, но они не так хороши в финансовом отношении. В английской Премьер-лиге богатые традиции. Когда шла борьба против Европейской Суперлиги, нам повезло, что английские болельщики были на нашей стороне. Итальянские и испанские фанаты не сделали ничего», - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!