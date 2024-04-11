Досуг военнослужащих организован на высоком уровне - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанской армии регулярно проводятся мероприятия с целью эффективной организации культурного досуга военнослужащих, всестороннего содержательного отдыха и повышения морального духа личного состава.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны, в соответствии с планом действий на 2024 год, мобильная агитационная группа Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона посетила воинские части, где провела культурно-массовые мероприятия.

Концертная программа, представленная в исполнении творческого коллектива центра, была встречена с воодушевлением.

В рамках проекта «Письмо солдату» защитникам Родины были доставлены письма, написанные гражданами.

Военнослужащие с большим интересом прочитали адресованные им письма.