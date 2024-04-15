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Стала известна дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Общество Материалы 15 апреля 2024 13:56 (UTC +04:00)
Стала известна дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня стала известна дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, следующее заседание запланировано на 17 апреля.

Отметим, что предыдущее заседание комиссии состоялось 3 апреля и на нем было рассмотрено более 100 поступивших обращений.

В этом году комиссия рассмотрит более 700 обращений. Будут рассмотрены обращения женщин, иностранцев, военнослужащих, в связи с дорожно-транспортными происшествиями, пожизненным заключением и т.д.

Отметим, что на сегодня подписано 69 распоряжений о помиловании и 12 актов об амнистии.

Последнее распоряжение о помиловании ряда осужденных было подписано 8 мая 2023 года по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Согласно распоряжению, 801 осужденный был помилован, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек освобождены от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, штрафные санкции и условно-досрочное освобождение).

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