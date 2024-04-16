Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы (ФОТО)

Общество Материалы 16 апреля 2024 09:28 (UTC +04:00)
В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудники отдела полиции Джебраильского района обнаружили на территории села Ховуслу и передали по назначению 29 противотанковых и противопехотных мин, 3 автомата, один пулемет, один гранатомет и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы (ФОТО)
В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы (ФОТО)
В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы (ФОТО)
В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости