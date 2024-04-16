На новом этапе рост ВВП будет напрямую зависеть от развития неэнергетического сектора - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - На новом этапе рост ВВП будет напрямую зависеть от развития неэнергетического сектора.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, в первом квартале этого года нефтегазовый сектор вырос на 0,2 процента. Обращая внимание на структуру роста, можно увидеть, что это стало возможным за счет увеличения добычи газа. Так, добыча товарной нефти снизилась на 6 процентов, а добыча товарного газа увеличилась на 5,4 процента.

"Положительный момент здесь связан с увеличением добычи природного газа. Так, большая добыча газа означает больше экспорта. Это важный момент с фискальной и стратегической точки зрения. 64,5 процента промышленной продукции приходится на горнодобывающий сектор. То есть именно нефтегазовый сектор формирует около 65 манатов из каждых 100 манатов стоимости в промышленности. Этот факт делает приоритетом дальнейшее углубление реформ, связанных с развитием неэнергетических секторов. На новом этапе рост ВВП будет напрямую зависеть от изменений в неэнергетическом секторе. С другой стороны, на стоимость, получаемую в нефтяном секторе, наряду с добычей, напрямую влияет цена на "черное золото". Это делает полную стабилизацию добычи в данном секторе еще более актуальной", - отметил В.Байрамов.

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