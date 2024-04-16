Команда добилась максимума своей игрой - Татьяна Денискина

БАКУ /Trend/ - Команда добилась максимума своей игрой. Целью в Гонконге было выиграть лицензию на Олимпийские игры.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказала Татьяна Денискина, игрок сборной Азербайджана по баскетболу 3х3.

Денискина, отправившаяся на Олимпийский лицензионный турнир, проходивший в Гонконге, в качестве резервной баскетболистки и завоевавшая лицензию на "Париж-2024", озвучила свои мысли на церемонии встречи национальной сборной в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Она отметила, что команда столкнулась с трудностями в первой игре, но сумела восстановиться.

«В первой игре мы немного нервничали. Так было со всеми командами. Возможно, у других это было менее заметно. Были и травмы. Команда собралась. Вместе с тренером мы добились максимального результата», - сказала она.