АФФА должна разработать новую стратегию - Адиль Гусейнов

БАКУ /Trend/ - АФФА должна разработать новую стратегию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом İdman.biz сказал ветеран азербайджанского футбола Адиль Гусейнов.

"Прежде всего, я поздравляю новоизбранного президента АФФА и членов исполнительного комитета. Желаю им активного, уверенного старта. Пусть их усилия приведут к успеху и победам", - сказал А.Гусейнов.

Бывший футболист, выступавший за «Нефтчи», «Араз» и другие клубы в 70-х годах прошлого века, отметил, что сегодня футбол является важным общественным событием в мире, и государство уделяет особое внимание популяризации этого вида спорта и его развитию.

"Утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым "Государственная программа развития футбола в Азербайджанской Республике" служит развитию этого вида спорта в стране и достижению успехов на международных соревнованиях. Успех азербайджанского футбола измеряется выступлениями национальных сборных на международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, выступлениями клубов на европейских турнирах", - сказал А.Гусейнов.

Он озвучил свои ожидания от сборной, отметив, что цель - видеть нашу сборную в числе лучших в мире.

"Для этого наша команда должна стать конкурентоспособной силой. На данный момент в сборной мало игроков высокого уровня. Как только наши сборные в младших возрастных группах успешно выступят на чемпионатах мира и Европы, главной команде страны можно будет прогнозировать высокий результат", - подчеркнул А.Гусейнов.

Отметим, что бывший футболист в настоящее время является вице-президентом Торгово-промышленной палаты, доцентом Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и членом муниципалитета Наримановского района Баку.

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