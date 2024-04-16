В Баку с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в распоряжение жителей переданы очередные благоустроенные дворы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках Года солидарности во имя зеленого мира были благоустроены и переданы в распоряжение жителей дворы, где расположены многоэтажные здания, в которых проживают более 2 200 жильцов, по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Рахиба Мамедова, 4, 4а, 15q и улица Джаваншира, 7 и 9.

Как сообщает Trend, Лейла Алиева, присутствовавшая на состоявшейся 16 апреля церемонии, приняла участие в массовой акции по посадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия, вручила подарки юным жильцам двора.

Отметим, что основная цель проекта «Наш двор» заключается в чистоте и благоустроенности в экологическом отношении дворов на территории столицы, восстановлении зеленых насаждений, формировании атмосферы содержательного отдыха, создании для жителей безопасных и комфортных условий жизни. В благоустроенных дворах предусмотрено удобное передвижение людей с ограниченными возможностями, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективной организации досуга молодежи и повышения ее интереса к спорту на территории создана футбольная площадка с искусственным покрытием, шахматная площадка, установлены различные спортивные сооружения, построены игровые площадки для детей. Кроме того, во дворах сооружены беседки, многочисленные скамейки, скворечники и домики для кошек. Одновременно во дворах установлены новые осветительные столбы, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальтовое и кровельное покрытие, электрические линии.

Наряду с восстановлением зеленых насаждений на территории дворов, посажены 1 680 саженцев различных деревьев, 19 тыс. 256 кустарников, на территории площадью 8549 квадратных метров проведено озеленение. Кроме того, в целях предотвращения загрязнения воздуха по периметру двора посажены густорастущие обыкновенный мраморный плющ и другие вьющиеся растения, тем самым созданы «зеленые препятствия».

Отметим, что в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого с 2017 года по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, на сегодняшний день были благоустроены и переданы в распоряжение жителей 152 общих жилых участка.

Хотим особо подчеркнуть, что Общественное объединение IDEA призывает направлять в Общественное объединение предложения и обращения жильцов, связанные с благоустройством дворов и проведением работ по реконструкции. Просьба направлять обращения на горячую линию «1113» или e-mail-адрес ([email protected]) Общественного объединения IDEA.