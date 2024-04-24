Бахрам Багирзаде стал гостем проекта "Ulduzlu İdman" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфир вышел очередной выпуск проекта "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт) на İdman.biz TV.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, на этот раз гостем известной ведущей Зюмруд Бадаловой стал известный азербайджанский актер, чемпион XX века в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку", экс-участник театра КВН "Планета Парни из Баку", заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

Он рассказал о спорте, которым занимается в свободное время.

Представляем читателям полный выпуск видеопроекта:

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