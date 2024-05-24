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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сус Лачинского района

Общество Материалы 24 мая 2024 17:01 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В село Сус Лачинского района в рамках "Большого возвращения" вернулась очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в пятницу Trend, это 39 семей (140 человек).

Семьи, приехавшие в Лачин, вернулись в родные края со слезами радости. Их встретили с большим энтузиазмом, они полюбовались прекрасной панорамой Лачина.

Таким образом, в селе Сус Лачинского района обеспечено постоянное проживание 59 семей (215 человек). Для переселенных семей в селе Сус созданы все условия.

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