Названо количество обезвреженных мин на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована еженедельная информация о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Азербайджанском агентстве по разминированию.

Согласно информации, на освобожденных территориях с 20 по 26 мая были обнаружены и обезврежены 32 противотанковые и 172 противопехотные мины, 274 неразорвавшихся боеприпаса. Были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1 164,9 гектара земли.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли Агентство по разминированию, министерство обороны, МЧС и Государственная пограничная служба.

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