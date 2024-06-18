Азербайджан вовремя выполнит все работы, связанные с проведением COP29 - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вовремя выполнит все работы, связанные с проведением COP29.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев.

"Пока рано делать прогнозы относительно того, сколько стран будет участвовать в COP29", - сказал он.

Комментируя вопрос открытия сухопутных границ в преддверии COP29, заместитель министра отметил, что соответствующее заявление по этому вопросу находится в компетенции Кабинета министров.

Отметим, что в Баку начал работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP. Цель саммита - способствовать сохранению и расширению достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

Саммит, собрав глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития, будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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