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Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)

Общество Материалы 24 июня 2024 09:40 (UTC +04:00)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Фото: Генеральная Прокуратура Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с вводом в эксплуатацию административного здания прокуратуры, проводится торжественное мероприятие.

В мероприятии принимают участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, руководители Генеральной прокуратуры, депутаты, председатели НПО и другие представители общественности.

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Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)
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