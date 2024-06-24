Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня сдается в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди.
Как сообщает в понедельник Trend, в связи с вводом в эксплуатацию административного здания прокуратуры, проводится торжественное мероприятие.
В мероприятии принимают участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, руководители Генеральной прокуратуры, депутаты, председатели НПО и другие представители общественности.
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