В доме Азербайджана в Праге открылась воскресная школа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В доме Азербайджана в Праге открылась воскресная школа.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

"Конечно, мы очень хотим, чтобы азербайджанцы второго, третьего поколений были привязаны к своей культуре. Это, разумеется, не такой уж простой вопрос. Здесь они, в первую очередь, должны владеть азербайджанским языком. Конечно, сохранять азербайджанский язык только в семьях можно, но этого недостаточно. Поэтому мы всегда готовы оказать помощь в открытии азербайджанских школ, воскресных школ. На самом деле мы это делаем. Возможно, это надо делать более организованно, потому что родной язык – основной фактор. Родной язык объединяет всех граждан Азербайджана", - об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша.

На основании поручений и рекомендаций главы государства продолжается открытие воскресных школ в зарубежных странах. В доме Азербайджана в Праге (Чехия), также начала функционировать воскресная школа. В школе азербайджанские дети разных возрастных групп изучают родной язык, историю и культуру.

Госкомитет по работе с диаспорой обеспечил школу всеми необходимыми средствами обучения и наглядными пособиями, в школу были привлечены квалифицированные учителя, проживающие в Праге, были созданы необходимые условия для обучения десятков учащихся.

Лейла Бегим Джафарова, глава дома Азербайджана в Праге, открывшегося 6 ноября этого года, сказала, что считает это событие важным для азербайджанцев, проживающих в Чехии.

"Мои дети очень заинтересованы в том, чтобы в совершенстве выучить азербайджанский язык. Они с радостью воспользуются услугами воскресной школы", - отметила мать троих детей Ламия Ахундова.

Напомним, что сегодня более 100 воскресных школ в разных странах мира служат азербайджанским детям и молодежи за рубежом, а также иностранцам, которые любят Азербайджан. В каждом из 18 зарубежных домов Азербайджана открыта и успешно продолжает свою работу воскресная школа.

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